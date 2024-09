El inesperado "enemigo" que puede aparecer en el camino de San Martín de cara a la recta final de la Primera Nacional

Sin embargo, esos números no le aseguran absolutamente nada. Le faltan seis escalones para quedar a tiro, e incluso el duelo decisivo para poder tocar el cielo con las manos. “Sacamos una buena ventaja pero todavía no ganamos nada. Tenemos muy en claro que debemos seguir enfocados, trabajando como lo venimos haciendo. No hay pensar más allá del partido del fin de semana”, pidió Juan Orellana, apuntándole al duelo contra All Boys, del domingo desde las 19.30 en Floresta. “Esto es partido a partido. Nos quedan seis finales que van a ser durísimas, pero si seguimos con el mismo sacrificio y con la misma humildad con la que venimos haciendo las cosas, vamos a llegar a lo que todos queremos. Creo que el trabajo tarde o temprano paga y nosotros vamos por el camino correcto”, ahondó el defensor central.