Tamara Yáñez aseguró que Alberto le pegó a su hermana Fabiola

Tamara también aseguró que los malos tratos eran constantes desde el inicio de la relación. Pese a que ellos no tenían prácticamente vínculo, Tamara precisó que una vez trató de hablar con él ex mandatario para consultarle sobre la violencia que ejercía sobre su hermana. En esa comunicación, según su recuerdo, el ex presidente le dijo: “Sos una pendeja impertinente, con vos no hablo”. Y le cortó el teléfono. Dijo que Alberto llamaba a la madre de Fabiola para pedirle que la haga volver de Londres durante el tiempo que la ex primera dama estuvo allí, alrededor de seis meses, posterior a la interrupción del embarazo.