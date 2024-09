Messi y Colapinto cenarían juntos: ¿cuándo sería?

El contacto entre ambos surgió antes de la llegada de Colapinto a Fórmula 1. En mayo, el piloto había publicado un video contando que recibió la camiseta de Messi. “Gracias por esta camiseta. Como ven, me trajo mucha suerte hoy y tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo. Acá tenemos el casco con el número diez en el casco de Biza (Bizarrap) y le quiero mandar uno a Leo. Yo esta camiseta me la voy a mandar a encuadrar ya. Estoy súper orgulloso y la suerte que me trajo. Gracias Leo, en cualquier momento te mandamos un casco con Biza”, dijo Colapinto en ese video, antes de ganar el GP de Imola en la Fórmula 2.