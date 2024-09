La protección del Parque Sierra de San Javier

Esta semana se han firmado un convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán, la empresa distribuidora de energía (EDET), el ente regulador Ersept y la Secretaría de Producción de la Provincia, a través de su parea de Medio Ambiente, para arbitrar medidas a fin de que no se autoricen nuevas líneas de energía a quienes desarrollen algún tipo de uso del suelo no autorizado por las autoridades ambientales en el Parque Sierra de San Javier, que pertenece a la UNT. Con la aplicación de este acuerdo se podría comenzar a revertir la situación irregular que ha crecido en los últimos años al sur del parque, en el límite con Villa Nougués, donde un particular ha desarrollado un proyecto urbanístico conocido como Las Pirámides, en el que ya se han levantado unas 70 construcciones.