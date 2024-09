Los pilotos amenazan con recrudecer la protesta

En tanto, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado Federico Sturzenegger opinó sobre el paro de 24 horas que realizan los pilotos y tripulantes de cabina, que dejaron a más de 37.000 pasajeros sin volar en gran parte del viernes y ayer. “Están parando porque no le dieron los asientos en primera. Ganan entre 3 millones y 20 millones de pesos en tres vuelos por mes”, apuntó. “Quieren hacer volar a toda su familia en primera y por eso es el paro. El Gobierno no tiene por qué aumentarles, ellos tienen su plata, no a costa del contribuyente”.