Pareceres: los hechos no hablan por sí mismos

Bravo. Pero los jubilados gastan en pesos, no en dólares, los precios también subieron en dólares y de todos modos sigue siendo un monto muy bajo. El dato es cierto, la interpretación variable. Eso sí, como la jubilación ahora se ajusta por inflación al menos dejó de caer. Y si no se recupera no es por el veto del PEN. Los diputados y los senadores, por cobardía o especulación, no dijeron qué impuestos deben subir (IVA, Ingresos), o qué gastos deben bajar (programas públicos anulados) o qué empresas deben sufrir (quita de exenciones) para pagar mayores jubilaciones. Por eso fue vetado el proyecto y por culpa de ellos no puede tocarse el tema hasta el 1 de marzo de 2025. El Congreso no sólo tiene la función de decir en qué gastar sino también de definir cómo financiar tal gasto, y no lo hizo. Pura demagogia.