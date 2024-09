El mundo es un combo

Sin embargo, Denis Diderot no entregó todo: se quedó con la vieja alfombra. “De mi mediocridad primera no me queda más que una alfombra de Bérgamo. Esa alfombra mezquina no cuadra en absoluto con mi lujo, lo noto. Pero he jurado y juro, pues los pies de Denis el filósofo (él mismo) no pisarán jamás una obra maestra de la Savonnerie (se refiere a la famosa fábrica de alfombras Savonnerie en Francia)... conservaré esa alfombra como el campesino que, trasladado de su choza al palacio de su soberano, conservó sus zuecos. Cuando por la mañana, cubierto por la elegante bata escarlata, entro en mi gabinete, si miro a mis pies, percibo mi antigua alfombra de bordes; eso me recuerda mi estado primero, y el orgullo se detiene a la entrada de mi corazón.”