Qué tendencias fueron las protagonistas del BAFWeek 2025

Los maxibolsos

Prácticos y cancheros, los maxibolsos son el accesorio estrella de esta temporada. No solo son funcionales, con espacio suficiente para llevar todo lo que puedas necesitar durante el día, sino que además aportan un toque sofisticado a cualquier outfit. Desde modelos estructurados en cuero hasta versiones más desenfadadas en tejidos naturales, estos bolsos se adaptan a cualquier ocasión, desde una salida casual hasta un día de trabajo. Su versatilidad y su capacidad de transformar un look básico en algo mucho más interesante lo colocan como un must atemporal.