Son exjugadores, quisieron seguir ligados al fútbol, armaron un equipo y son pentacampeones de Las Cañas

“Dejé de jugar en la Liga después de la pandemia. Quería seguir vinculado al fútbol, pero también necesitaba un cambio. Empecé a participar en torneos amateurs, pero no me convencían del todo. Así que decidí buscar algo más competitivo y fue cuando me sumé a Las Cañas. Allí el nivel es bastante bueno”, aseguró Ramírez, que brindó más detalles sobre este salto de calidad. “Hoy en día te diría que la diferencia entre ambas competencias es mínima. Incluso me atrevería a decir que el nivel en Las Cañas igualó, o hasta superó en algunos aspectos, al de la Liga Tucumana. Muchos de los chicos entrenan seriamente, van al gimnasio, hacen trabajos de campo... La verdad es que se volvió un torneo muy serio”, agregó el mediocampista, que se encuentra ante la oportunidad de jugar en una Liga Universitaria. “Me surgió la chance de jugar en Estados Unidos, pero quiero ir con el sexto título de Celta FC”, advirtió Ramirez, quien también defendió las camisetas de All Boys y Tucumán Central.

Otro de los destacados en el equipo dirigido por el ex San Martín Ricardo Solbes, es Picón.

Ser parte del equipo que disputa Las Cañas es un “mimo” al corazón para el lateral izquierdo. Claro; formó parte de aquel plantel de San Jorge que realizó una sentada en forma de protesta a las decisiones arbitrales de Adrián Franklin contra Alvarado, por la final del Federal A.

“Fue uno de los momentos más duros. Pasar de estar en una final a jugar en la Liga, fue desalentador. Después me fui a Central Norte y a Atlético Concepción para jugar en el Regional, ese fue mi último club”, aseguró Picón, quien trabajó con su padre en una empresa agrícola hasta que se sumó a Celta FC.

“Fue muy lindo, porque más que un equipo de fútbol es un grupo de amigos. Compartimos cancha, asados y nos juntamos casi todos los días. Fue muy especial unirme a ellos”, dijo “Benja”, quien tuvo sus inicios en las inferiores del “Santo”. “El nivel es muy bueno, aunque mucha gente cree que no. Vamos casi todos los días al gimnasio y esperamos con ganas los sábados para jugar y disfrutar”, concluyó una de las figuras de Celta FC, el equipo que empezó como una fusión y actualmente busca su sexto título en Las Cañas.