La diputada Lourdes Arrieta parece estar más cerca del Partido Justicialista

En respuesta a Milei, Arrieta subrayó que su decisión de salir del bloque fue voluntaria y no una expulsión, y criticó el "verticalismo nefasto" dentro de La Libertad Avanza, declarando que no lo tolerará como liberal. Además, enfatizó la importancia del trabajo de su equipo y de los ciudadanos en Mendoza para el éxito del partido, recordándole a Milei no olvidar al pueblo y sus luchas diarias. Con esta postura, Arrieta parece estar delineando un camino propio, distanciándose de la línea oficial del partido libertario.