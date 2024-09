Cuándo vacunarse contra el dengue y qué reacciones esperar

Cuándo vacunarse contra el dengue

El doctor Diego Flichman, profesor adjunto de la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, explicó a TN que si bien la vacuna aprobada por el ANMAT no fue incluida en el calendario nacional (no es obligatoria), no vacunarse implica un mayor riesgo de infectarse y/o presentar un curso más severo de la infección que aquellos que se hayan vacunado. "Es por esto que está dirigida a la población en riesgo de contraer la infección y desarrollar un curso severo”, remarcó.