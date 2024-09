Qué podemos esperar de la economía en lo que resta del año: ¿mantener pesos o comprar dólares?

Sobre el mantenimiento de pesos versus la compra de dólares, la economista sugirió que, dado el contexto actual, puede no ser ventajoso apostar por el dólar. "El gobierno está decidido a no devaluar el peso, y esto podría desalentar el ahorro en dólares. En general, no se ven indicios de que el dólar vaya a experimentar grandes saltos, por lo que mantener pesos podría ser una opción razonable, siempre y cuando se consideren los riesgos y se evalúe el contexto económico constantemente", concluyó.