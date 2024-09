Ricardo Gareca respondió las duras críticas de Arturo Vidal: “Mientras no haya agresión física...”

"No sé qué declaró Vidal, estoy tan metido en esto. ¿Qué dijo?", dijo frente a la consulta inicial. Después de que los presentes le comentarán los dichos del mediocampista, Gareca respondió: "Son visiones. El cargo que representa es de la selección nacional, no entraría en polémica ni con colegas ni con jugadores, menos con Vidal que es voz autorizada. Son opiniones. Siempre hemos sido respetuosos de las opiniones, mientras no haya agresión física es normal que todos opinen, estoy preparado para las críticas, no me permito entrar en polémicas”.