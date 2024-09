Cartas de lectores: ideas para la ciudad

Ante la situación de desquicio que vivimos los residentes de San Miguel de Tucumán, no obstante algunas mejoras efectuadas, quisiera colaborar para aportar ideas que evidentemente le faltan a nuestros honorables concejales y sus asesores y enumero las medidas que podrían tomarse que no implican costos: a) Vehículos y talleres sobre las veredas que impiden el libre paso de peatones y rompen aquellas Ante esta situación se deben aplicar multas significativas y el Tribunal de Faltas hacerlas cumplir en un plazo perentorio y no como en la actualidad que se las informan hasta más de dos años de cometida la infracción ,no pudiendo renovar el carnet si no son efectivizadas. b) Disponer de agentes de tránsito suficientes para multar y retirar las motos cuyos propietarios no usen casco ni patentes habilitadas. Controlar además motos que lleven tres o más personas y sin casco. c) Multar con multas significativas a quienes estacionan en doble fila, en esquinas y paradas de ómnibus. d) Retirar vehículos abandonados en la calle . d) Limpieza de calles en todo el municipio y no solo en zonas muy limitadas de la ciudad. Enseñar a la población que barra la vereda hacia a adentro y recoja la basura no tirando hacia la calle especialmente en las calles que el barrendero ha dejado limpia aquella. Sirva esta nota como sugerencia para que la Intendencia proceda en forma eficiente a mejorar nuestro municipio todavía de aspecto deplorable y que nos ubica en la segunda capital más sucia y desordenada del país..