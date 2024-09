Gerardo Huesen propone que los establecimientos penitenciarios sean autosustentables energéticamente

“A pesar de la buena intención de las instituciones, leyes y reglamentos penitenciarios, el sistema carcelario del país no ha logrado cumplir el objetivo de resocializar a los delincuentes. A la inefectividad social se suma la ineficiencia económica. El presupuesto nacional destina anualmente un elevado monto para cubrir los gastos de funcionamiento, manutención e inversión del sistema penitenciario, sin embargo, este no resulta costo-eficiente ya que no se consigue el objetivo social y cada año requiere más recursos para seguir funcionando”, añadió.