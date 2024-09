Una rareza de la evolución: la familia de una pequeña villa turca que camina en cuatro patas

La familia Ulas, un grupo numeroso: de 18 hermanos, cuatro presentan cuadrupedismo

La familia Ulas es particular desde el número de integrantes que la conforman. Está compuesta de 18 hermanos donde seis de ellos han nacido con la particular condición de ser cuadrúpedos, es decir, que presentan cuatro extremidades que utilizan para desplazarse. Se trata de un fenómeno jamás visto en los humanos adultos modernos, algo que la evolución de nuestra especie no permitió debido al gasto energético que suponía caminar en cuatro patas.