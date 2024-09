A 25 años del inicio de una idolatría en Atlético Tucumán

Amato recordó, años después, ese gol que definió el clásico y lo elevó al estatus de ídolo en el club de 25 de Mayo y Chile. “Hacía 13 años que Atlético no ganaba en La Ciudadela. Faltaban 30 segundos cuando hice el gol. Me gusta sentir el cariño de los hinchas, porque suceden muchas cosas a partir de este recuerdo”, rememora Amato, con la emoción intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Ese momento en el que su pierna derecha encontró a la pelota en el último segundo del partido fue como una escena sacada de una película, una postal perfecta que quedará para siempre en la historia del fútbol tucumano.