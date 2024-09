“Saludos Cris, esto va para vos”, la ironía de Milei

“En el documento que publicó (en la red X y titulado “Es la economía bimonetaria, estúpido”) se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla”, le espetó el jefe de Estado a Cristina. “Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tanto por los pobres, de donde la pobreza es tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea, demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino”, continuó. Pero no quedó allí. “No es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Así claro, así es fácil, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno”, fustigó. Paralelamente, trazó las diferencias de gestión. “No es la forma que nosotros hemos decidido tomar; nosotros hemos decidido decir la verdad. Porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, remarcó. Y le sugirió hacer una autocrítica. “Así es que por lo menos, señora, si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números. O los desastres que hicieron, por ejemplo con el caso de YPF, que también nos va a costar carísimo a todos los argentinos”, puntualizó.