Nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos: hay al menos cuatro muertos y 30 heridos

Un tiroteo en la escuela Apalachee High School de Winder, Georgia, dejó al menos cuatro muertos y 30 heridos, aunque no se ha confirmado cuántos de los heridos recibieron disparos. Un sospechoso, cuya edad coincide con la de un estudiante, está detenido, pero no se ha aclarado si asiste a la escuela. Las autoridades recibieron una llamada sobre un tirador activo a las 9:30 a.m., lo que llevó al cierre temporal de todas las escuelas del sistema escolar del condado de Barrow por precaución. No se han reportado incidentes adicionales en otras escuelas del distrito.