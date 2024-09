6 de septiembre: la fecha nefasta para la UCR

“Con la democracia se come, se cura y se educa”, machacaba Raúl Alfonsín durante la campaña electoral que lo proyectó a la Presidencia. La UCR encontró el discurso justo en el momento preciso; un mensaje esperanzador para una Argentina en shock tras siete años de la peor dictadura imaginable. Al galope, Alfonsín fue capaz de quitarle el invicto al peronismo en el 83 y de sostener el envión en las legislativas del 85. Pero dos años después las expectativas habían cambiado porque la tripa más sensible, el bolsillo, percibía que el Plan Austral caía en picada. Al intríngulis económico lo alimentaba el fatiga del Gobierno y -se sabe- no hay nada peor, a la hora de tomar decisiones, que el cansancio político. Por algo los mandatos se acortarían de seis a cuatro años, pero para esa reforma constitucional sería necesario aguardar a la década siguiente. Es más, al desgaste del alfonsinismo había contribuido la asonada carapintada de Pascua, pocos meses antes de las elecciones. Demasiadas malas señales mientras el peronismo olía sangre.