Crisis del transporte público: el pliego de la línea 11 llegó al Concejo Deliberante

Sin embargo, el análisis del pliego llevará tiempo. “Tratar un documento así no es de la noche a la mañana. Se ven condiciones técnicas, recorridos, ítems; es algo que lleva su tiempo”, dijo el concejal Ernesto Nagle (Unión por la Patria), que participó de la reunión conjunta por el conflicto del transporte. “Hay que destacar que Fernando Juri llamó al diálogo, hablando con el gobernador (Osvaldo Jaldo) y con la intendenta (Rossana Chahla). Se busca que el servicio siga como venía siendo, que no tenga frecuencia de domingos ni que haya paro. Pedimos a los empresarios un esfuerzo para que la gente no quede sin trabajo”, dijo.