Cartas de lectores: Dirigencia política

Me duele mucho como ciudadano argentino, nacido en este suelo, lo que hizo y lo que hace la dirigencia política que tiene la nación hace muchísimos años. Todos los partidos que han gobernado el país están salpicados y el pueblo argentino sufrido debe pagar todos sus errores. Ellos deberían algún día pagar todo el daño que le hicieron al argentino, que es un sobreviviente de todo esto como si fuera un héroe de vivir como puede, inclusive comiendo pan duro con una taza de mate cocido. Lo de Milei con los jubilados no tiene perdón… vetar una ley donde se le aumentaba a cada jubilación 19.000 pesos. ¿Y eso era una denigración moral, como definió él, mientras que para la SIDE tenía millones? ¿Acaso ese hombre no tiene corazón? Lo mismo lo que hizo Alberto Fernández al convertir la Casa Rosada en una fiesta en plena pandemia de covid, cuando morían personas y él estaba violando los decretos que el mismo firmó. ¿Por qué son tan falsos, de proceder así, y luego hacer perjurio cada vez que van a mentir en sus promesas ante el Congreso y la Biblia? La política argentina ha tocado fondo. Yo lo único que le diría es que de vayan todos, como salimos a protestar en el año 2001. Algún día ante Dios rendirán cuenta de lo que hicieron en su desempeño como administradores del pueblo argentino..