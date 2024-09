Cartas de lectores: El JIM hizo historia

El pasado julio vivieron una experiencia que marcó profundamente a un grupo de jóvenes estudiantes de quinto y sexto año quienes junto a la Vicedirectora y Directora de Estudios del Departamento de Inglés, la Profesora Silvina Lazo, realizaron un viaje de intercambio y estudios al Reino Unido. Experiencia que quedará grabada en sus memorias por siempre. El destino principal fue la ciudad de Newcastle, donde quedaron maravillados por la imponente belleza arquitectónica y natural del lugar. La hospitalidad y amabilidad de los locales, según narran, los hizo sentir como en casa desde el primer momento, enriqueciendo aún más dicha experiencia. Durante su estadía, los jóvenes asistieron a clases de Inglés en la reconocida escuela de lenguas “International House”, donde perfeccionaron sus habilidades lingüísticas a lo largo de toda su estadía. Disfrutaron, además, de cuatro días en la vibrante capital británica, Londres, donde recorrieron algunos de sus sitios más icónicos. Entre ellos, el Museo Británico, el Puente de las Torres, el Parlamento, la Abadía de Westminster, El Museo de Cera Madame Tussaud y la majestuosa Catedral de St. Paul. También se adentraron en el encantador barrio de Notting Hill, cruzaron el famoso paso de Abbey Road, inmortalizado por The Beatles, y asistieron al tradicional cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. No faltó un paseo por Hyde Park ni la emoción de disfrutar de la vista panorámica desde el London Eye. Este viaje no solo fue una inmersión cultural y lingüística, sino también una experiencia gratificante e inolvidable, llena de aprendizajes y emociones que los acompañarán toda la vida. Lo vivido ha dejado un firme deseo de seguir sosteniendo este proyecto a futuro, para que más estudiantes puedan beneficiarse de una experiencia enriquecedora. Los viajeros se mostraron profundamente agradecidos por la oportunidad de haber vivido esta aventura, que sin duda ha dejado una huella imborrable en cada uno de ellos.