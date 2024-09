Endeavor NOA: “Con poco y buenas ideas, se puede pelear a los grandes”, dice el empresario Santiago Padilla

“Participar de la Experiencia Endeavor NOA fue un interesante ejercicio para hacer memoria”, reflexiona el empresario tucumano. Y entre los recuerdos surgieron anécdotas divertidas de cuando “estaban flojos de presupuesto”. “Me acuerdo que mandábamos a los empleados de la fábrica a los kioscos para que pregunten y pidan el jugo simulando ser clientes. El objetivo era que nos compraran. Nosotros el día anterior habíamos ido a ofrecerlo y nos habían dicho que no. Entonces generamos cierta demanda y el nombre se les hacía familiar. Cuando me acuerdo de esto no puedo creer las cosas que hice”, afirma sonriente.