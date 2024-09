Un futbolista de Independiente expresó su arrepentimiento por involucrarse en las apuestas deportivas: “Me dejó una enseñanza de vida”

“Mi sanción me dejo una enseñanza de vida. Nunca en mi vida había hecho algo ilegal y tampoco sabía que no se podía hacer, nunca le preguntara nada a nadie. Me dejó una enseñanza muy importante y hoy me siento mucho más fuerte. Ahora, cada cosa importante que hago, la charlo con alguien, algún familiar. Siento que estoy haciendo las cosas bien. Estoy muy agradecido a Independiente ya Tigre, porque no es nada fácil volver y que confíen después de eso, por ese trato de retribuirlo todos los días”, dijo Lomónaco en diálogo con ESPN.