Son cordobeses, hace ocho años se radicaron en Santiago de Chile y volvieron al país sólo para la despedida de Ángel Di María

Conseguir entradas no fue nada sencillo para ellos. "Entré el día que salieron a la venta y decían que estaban agotadas. Pero hace algunos días pusieron más y ahí pude conseguirlas. Sacamos cuatro populares", afirma José, dejando en claro que en Chile no están nada contentos con el valor de los tickets. "Según me comentaron allá, las populares para los visitantes estaban a 300 dólares. Encima van a la Centenario alta. Pero bueno, la otra vez, en Santiago encontré a un grupo de venezolanos que habían ido al partido contra Chile y pagaron ese precio", sentencia.