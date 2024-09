La manager de Colapinto se enorgulleció por el debut del piloto en la Fórmula 1: “Superó las expectativas de Williams”

“Hace dos semanas no teníamos asiento y hoy lo tenemos. ¿Por qué no lo vamos a seguir teniendo? Veremos. Nosotros tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, con humildad, carrera a carrera”, dijo. "En las prácticas libres de Fórmula 3 o Fórmula 2 en las que no conocía un circuito siempre estuvo entre los de adelante. Esta vez, a diferencia de la fecha de Monza, tiene mucho tiempo en el simulador y Williams lo está preparando muy bien, por lo cual no tengo ninguna duda de que lo va a hacer muy bien”, explicó.