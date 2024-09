Alejandra Arreguez: “Hay que parar los tarifazos y estatizar los servicios públicos”

Las amenazas de despidos de personal

Además, Arreguez, quien es referente del PTS en el Frente de Izquierda, advirtió sobre los despidos. “No se puede seguir bajo la extorsión de los empresarios del transporte público de pasajeros, que amenazan con reducir frecuencias y despedir a 200 choferes si no consiguen la tarifa que ellos quieren. Estos empresarios reciben más de $2.000 millones por mes en subsidios y quieren más subsidios de la municipalidad -remarcó-. La mitad de los ingresos de estas empresas los garantiza el Estado y no invierten un peso, entonces ¿para qué necesitamos a los empresarios? Pero el gobierno de Jaldo otra vez está preparando un nuevo tarifazo y a libro cerrado, porque ni siquiera les exigen pasar por una audiencia pública a los empresarios. Hay que frenar los tarifazos con la movilización y exigir la inmediata apertura de los libros contables a las empresas privatizadas del transporte. Si no pueden garantizar el servicio barato y eficiente, los contratos deben ser rescindidos y las empresas estatizadas bajo control de comités formados por trabajadores, usuarios y técnicos de la universidad”, insistió.