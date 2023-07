Alejandra Arreguez: "Hay que evitar un nuevo tarifazo del transporte"

Arreguez acusó también del manejo discrecional de los datos de costos, pasajeros y frecuencias: “El problema atañe a miles pero se discute entre cuatro paredes, no convocan ni siquiera a una Audiencia Pública. Como los empresarios de la Aetat son responsables de las tarjetas Metropolitana y Ciudadana, no puede haber datos certeros del funcionamiento del sistema. Es un escándalo, le piden plata al Estado y a los usuarios a libro cerrado, sin poder calcular costos. La UNT aparece además en este escándalo, participando desde la “Cátedra de Costos” de la Facultad de Económicas en el estudio, ¿por qué no publican los datos?¿La UNT los tiene? Son preguntas que nadie responde”.