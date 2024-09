La crisis en el servicio de transporte urbano

Hasta ahora se venía discutiendo la necesidad de debatir cómo hacer frente a la crisis que arrastra desde hace años el sector, que se ha agravado en los últimos tiempos con el retiro de la Nación de su compromiso de aportar subsidios para mantener los servicios, si bien las tensiones estuvieron atemperadas por la decisión de la Provincia de hacerse cargo de los montos que había dejado de aportar la Nación. El mismo gobernador advirtió cada vez que había atisbos de protesta que es una situación compleja que se debe discutir entre todos, que es un servicio público subsidiado en Tucumán y que si ello el usuario no podría afrontar el costo real del pasaje, pero que no se debía permitir que se llegue a instancias de medidas de fuerza para no dejar a los más de 600.000 usuarios afectados.