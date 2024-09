Cartas de lectores: cajeros automáticos

Hasta cuándo tendremos que soportar la falta de dinero en los cajeros del Banco Macro, especialmente en la sucursal de Avda. Belgrano y Saavedra, no es posible que con 5 cajeros, a las 17 hs. de un día hábil, ya están vacíos y no repongan nuevamente, ni que hablar los fines de semana, obtener nuestro dinero es misión imposible, hay que peregrinar por toda la ciudad en busca de algún cajero, que de casualidad nos otorgue lo que es nuestro, estamos totalmente desamparados, teniendo que recurrir, debido a la impotencia que nos invade, a controlar las emociones para no cometer actos desagradables contra las máquinas que nada tienen que ver con la desidia de los responsables en recargarlas, a fin de que las mismas cumplan con el objetivo que determinaron su instalación.