Cartas de lectores: ¿De qué disparada hablan?

Tanto los periodistas como los economistas parecen haber olvidado la diferencia entre contenido y espuma… es decir, las diferencias entre variables nominales y variables reales. Las nominales carecen de valor histórico; son la espuma mientras que las que interesan siempre son las variables reales. Ejemplo: si a Ud. le informan que el gerente ganaba 20.000 al mes, ese dato no le sirve porque no le dijeron cuándo. Si le informan que fue en 2020, sigue sin servir el dato (a menos que Ud. disponga de las tasas de inflación desde 2020 hasta la fecha). Aún más, si el gerente en cuestión planea gastar parte de su sueldo en Europa, sigue sin servir la información. Digo todo esto porque los medios informan con letras mayúsculas: “Disparada del dólar” ¿De qué disparada hablan? si en realidad el tipo de cambio (precio del dólar medido en pesos) no solamente que no se ha disparado, sino que ha caído en términos reales. Para economías tan endebles como la nuestra, esa variable (precio real del dólar) es uno de los llamados “fundamentals” o fundamentos (las columnas y vigas de la estructura). ¿Por qué? ¿A qué se debe la exagerada importancia de esa variable ( el precio del dólar)? Porque nuestra moneda no sirve; así es que la referencia siempre será la moneda o monedas que sí sirven, es decir aquellas que razonablemente mantienen su valor (por ejemplo, el dólar pierde algo de valor, pero solamente 2% anual promedio en los últimos años, lo que , comparado con Argentina, es “casi nada”). Finalmente, en diciembre el precio del dólar estaba alrededor de $1.100; al comenzar julio llegó a casi $1.500. Estos $1.500 de hoy equivalen a $937 en valores de finales de 2023. Entonces: ¿de qué disparada nos están hablando?