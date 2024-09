Cuadernos de la amistad

“Pero en la pasión literaria, quiero pensarlo así, nos parecíamos a lo mejor de nosotros mismos”, confiesa deslumbrantemente el autor. ¿Y por qué “Mirlo”? Yo creo que no es otro que el propio Guillermo, quien habla a través de la filósofa belga Vinciane Despret: “El territorio es materia de expresión, observa Despret. [ ] Al amanecer la despertó un mirlo. Cantaba con el corazón, con todas sus fuerzas, con todo su talento de mirlo. [ ] El silencio contenía la respiración, lo sentí temblar para concentrarse en el canto. Tuve el sentimiento más intenso, más evidente, de que la suerte de la tierra o quizás la existencia de la belleza misma, en ese momento descansaba sobre los hombros del mirlo. El canto me había dado el silencio, lo importante me había tocado”.