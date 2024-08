Guillermo Saccomanno: "Las ausencias las llevas siempre con vos"

-El libro empezó sin que me diera cuenta. Yo escribo mucho en cuadernos y me di cuenta de que estaba llevando adelante unas anotaciones sobre sobre distintos amigos y me entré a preguntar cómo contarlos a los que quedaban y a los que ya no están y me daba cuenta de que todos tenían un rasgo en común: eran amigos de Gesell, no amigos de Buenos Aires o de otros lugares, eran de otro lado y que tal vez todos los que nos hemos afincado ahí o un grupo de amistades éramos de otra parte. De un pueblo, de una ciudad, los que no eran porteños eran de Junín o de La Plata, y así sucesivamente. Entonces la pregunta acá es más allá de por qué elegimos el mar y el paisaje, por qué elegimos ese lugar o si es el lugar el que nos ha elegido a nosotros, y a partir de ahí cómo se establecen las relaciones de solidaridad o de fraternidad en ese territorio, que es nuevo para uno cuando llega, aunque a los dos años de estar ahí todo el mundo se considera pionero.