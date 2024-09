Un libro para entender el poder del deporte

Su trabajo de campo comenzó con los rígidos permisos que la pandemia permitía, poco después de escribir su novela Donde retumba el silencio, ganadora del Premio Clarín Novela 2021. No conocía a ninguna de las detenidas. Tampoco a la entrenadora, Carolina Dunn, quien también le abrió las puertas de ese mundo. Caride fue ganando la confianza hasta de las guardiacárceles. Las detenidas también se abrieron y se fortaleció un intercambio genuino. “Si al principio tenía prejuicios, terminé compartiendo todo con ellas. Hasta cosas personales que me pasaban. Me esperaban con el mate dulce, como a mí me gustaba, o con té”, destaca. Ella retribuía con plantas o pinturas para decorar el espacio en común de las detenidas.