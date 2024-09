Gonzalo Garcés: "A través de una fábula exploro la historia de nuestra mentalidad fratricida y secesionista"

El refugiado*

Por Gonzalo Garcés

Mientras comíamos me preguntó por mi artículo para Historia Viva. Se lo expliqué. A fines del siglo XIX, los inmigrantes genoveses que poblaban el barrio de La Boca se rebelaron contra el servicio militar; otros dicen que la razón fueron los impuestos demasiado altos. El caso es que proclamaron una república independiente, crearon una bandera, eligieron autoridades. Pocos los tomaron en serio, pero todavía, en las ferias de antigüedades, se pueden encontrar postales con el sello que dice: República de la Boca. “Unos precursores”, dijo Emilia, aludiendo a la situación que todos conocemos, pero ninguno tenía ganas de hablar de eso. Intercambiamos las quejas habituales sobre la Argentina: que acá no había esperanza, que mucho cambio de régimen y mucha regeneración de la Patria, pero para conseguir un paquete de fideos o un pantalón tenías que hacer contorsiones, que el viejo sistema de partidos habrá sido corrupto pero al menos podías criticarlo, mientras que ahora desaparecían cada vez más opositores, etcétera. Cuando le hablé de mis proyectos de libros (que presenté como si todavía fueran proyectos y no, como eran en realidad, veleidades más o menos abandonadas), me dijo:

-Vos tendrías que entrevistarlo a Cossa.

-¿El periodista? Dicen que es un payaso.

-No es un payaso. No seas prejuicioso.

Si lo sabría ella, me dijo, que había pasado en limpio las noticias falsas que hacía circular el gobierno para desacreditarlo. Los ojos le brillaban; tenía pestañas muy largas, creo que postizas. Le pregunté por qué, si trabajaba para desacreditar a lo más parecido que tenía este país a un periodista opositor, en privado lo defendía, y me dijo que no me confundiera, que ella hacía su trabajo como todo el mundo, pero que en el ministerio todos despreciaban al gobierno.



*Fragmento.