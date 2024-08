Los bloques propios del Congreso ayudan poco a Milei: inexperiencia y temor a la Casa Rosada

Estos diputados y senadores de hoy, de momento minoritarios en el Congreso, representan una nueva casta con otros cánones probablemente más decorosos que los que se han venido a remover, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Se puede ser decente, pero a la vez aspirar políticamente a no ser de clase B. Es verdad que no son todos son así y está bien claro que, en un grupo tan heterogéneo de 42 bancas, entre senadores y diputados, algunos se esfuerzan en aprender más que otros, pero de esta manera, desorientados y sin conducción, tal como están, al momento han demostrado que, en relación a las generaciones prexistentes, no son mejores, ni política ni legislativamente hablando.