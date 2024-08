Macri manifestó su apoyo a Milei pero le recomendó: “Saber conducir al Congreso”

"Estamos todos en la misma página. El PRO está en un lugar de absoluta generosidad, donde tenemos que estar: siempre del lado correcto. No le hemos pedido nada al gobierno de Milei que no sea ofrecer colaboración para que el cambio tenga éxito, que esto vaya adelante y podamos liberar a los argentinos de un Estado que aplastó a la sociedad con el cuentito del 'Estado presente'", dijo el ex mandatario durante su exposición en el acto, en búsqueda de que PRO vuelva a tener un lugar protagónico de cara a las próximas elecciones de medio término.