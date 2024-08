Cartas de lectores: Septiembre Musical

Peligra el estreno de la ópera“ Don Giovanni “ y la realización misma del tradicional 63º Septiembre Musical. “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”; es un atropello lo que está ocurriendo con la cultura tucumana, por ello no debemos permitir que se destruya lo construido durante tantos años. Me solidarizo con los integrantes de los elencos estables defendiendo sus derechos laborales y artísticos, para que se restituyan las condiciones indispensables para la realización de espectáculos en el Teatro San Martín. Si carecemos de Cultura y Educación, se pierde la esencia de los pueblos. Tuve el privilegio de asistir desde la primera versión de este magnífico Festival , habiéndolo disfrutado con amplitud hasta el presente, de hermosos espectáculos brindados a todos los que amamos el arte en todas sus expresiones, música, danza teatro, canto, etc. Hago votos para que los responsables al frente del Ente Cultural respeten y no permitan su interrupción.