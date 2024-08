San Agustín: qué oración rezar para pedir su ayuda

Cuál es la historia de San Agustín

San Agustín nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, actual Argelia. No fue bautizado, porque su padre no seguía el catolicismo, pero, su madre, una fiel devota, impulsó una educación cristiana desde temprana edad. Posteriormente, estudió oratoria, gramática y filosofía. Sin embargo, su vida no tomó el camino de Cristo, sino que comenzó a vivir a base de placeres, e incluso llegó a profesar el maniqueísmo y a cuestionar las Santas Escrituras. Incluso, de joven mantuvo un vínculo con una mujer con la que tuvo un hijo, Adeodato, quien murió muy joven.