“¿No hay plata para los jubilados y sí para la SIDE?”: un senador libertario apuntó contra Santiago Caputo

“Caputo le está generando un gran perjuicio al presidente, por eso pido el desplazamiento de esta persona”, dijo Paoltroni. “¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay $100.000 millones para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, apuntó Paoltroni y confirmó que votará en contra del proyecto de la SIDE: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”.