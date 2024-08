¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

¿Cómo detener la comezón en las piernas?

Así es que la picazón no es un signo de inquietud si no más bien una señal de que nuestro cuerpo está trabajando correctamente. Sin embargo esta sensación puede ser un poco molesta y muchas veces provocar que detengamos la actividad. No obstante, si deseamos que la comezón pare lo mejor es no dejar de movernos ya que cuanto más corramos y más habitual sea correr para nosotros, menos probabilidades tendremos de sufrir una vasodilatación para enfrentar el esfuerzo que provoque la picazón.