Cartas de lectores: víctimas del terrorismo

Hoy se cumplen 50 años de la muerte del ingeniero José María Paz, luego del atentado terrorista que sufriera cuando un grupo de Montoneros quisieron secuestrarlo y ante su resistencia lo dejaron gravemente herido. El ingeniero Paz estuvo 20 días internado y desde allí, pidió a su familia que perdonaran a sus atacantes. Tenía 45 años, era administrador de la Compañía Azucarera Concepción y padre de cinco hijos. Hoy, a 50 años de tan aberrante hecho, me llama la atención que en Tucumán no se haya organizado un homenaje para José María Paz, industrial azucarero, que en pleno Gobierno constitucional fue víctima del terrorismo, pero, insisto, que agonizó pidiendo perdón para sus cobardes atacantes. Perdón, una palabra que tanto necesitaríamos hoy para pacificar el país. A 50 años de su muerte, deberíamos todos honrar su memoria y enseñar a nuestros hijos y nietos, qué fue realmente lo que sucedió en la Argentina de los 70 para que no vuelvan a repetirse hechos tan lamentables.