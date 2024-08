El ex intendente de la Quinta de Olivos dijo desconocer si Alberto Fernández ejercía violencia sobre Fabiola Yáñez

Los detalles de los dichos de Rodríguez aún no trascendieron, pero parte de su relevancia era por las revelaciones que había hecho el diario La Nación semanas atrás de que el entonces intendente del predio de Olivos presenció e intervino en al menos una oportunidad en las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yánez: se zambulló entre el entonces Presidente y la ex Primera Dama, los separó y se llevó a Fernández lejos de allí en un carrito de golf. No habría sido la primera vez y habría actuado como el intermediario entre ambos cuando no se hablaban. La propia María Cantero, en los diálogos con Fabiola que reveló Infobae, le ofrece ir a verla a Olivos y le pide que la ayude con “Dani” para que Alberto no se entere.