El veto de Milei a la reforma jubilatoria recibe una advertencia y el respaldo del PRO

El documento del PRO va en sintonía con las expresiones del último viernes hechas por su presidente, Mauricio Macri, en la red social X. “A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general -contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad- el partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino. Comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”, escribió el ex presidente.