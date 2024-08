La fiesta no conoce ganadores ni perdedores

Así fue la fiesta del campeón en la cancha de Cardenales. A metros, el subcampeón también festejaba y no sólo por la campaña casi perfecta. En la semana una mamá y socia de Tucumán Rugby se lanzó a una cruzada que, tuvo una resolución rápida, pero que dependía mucho de esas dos parcialidades. “Estoy muy conforme y feliz”, decía llorando Inés Terán. Detrás de los libustros que cercan la cancha estaba junto a sus hijos Francisco y Valentina Schujman Terán. El comportamiento de ellos, en especial del de “Fran”, no era como el del sábado pasado. El uso de pirotecnia con estruendo fue cero y apenas hubo sonidos de bajos decibeles. Mamá estaba emocionadísima porque “Fran” era un “glorioso” más en “La Gloriosa”, la barra de Tucumán Rugby y no tuvo que refugiarse en el auto para combatir su miedo profundo a los ruidos fuertes. Cómo la hinchada “benjamín”, la del “verdinegro” hizo lugar espontáneo al pedido de la madre y obedeció la medida formal que la Unión de Rugby de Tucumán adoptó de adherirse a la ley 9.303 que regula el uso y la comercialización de material pirotécnico. “Esto habla muy bien de los grupos y muestra cómo estamos como clubes”, explicó López Salas. No es extraño lo que dijo el jugador “verdinegro”, ahora con estado de “ex”, cuándo se le preguntó si iba a seguir vinculado al rugby o la despedida era total. “Se irá viendo y se bajará un cambio”, indicó. Es que con ese panorama de espectáculo del lado ganador y del perdedor, es difícil no seguir formando parte de la fiesta del rugby tucumano.