Cartas de lectores III: el ocaso afectivo

En 2019 en la carta “Factor humano” resalté nuestra “deshumanización” debido al desenfrenado auge de las redes sociales. Actualmente, potenciado el avance tecnológico más la IA, se han perdido las relaciones y/o contactos humanos (familiares, solidarios, sociales, educativos, deportivos, culturales, etc.). Hasta los políticos gobiernan y/o compiten “vía twitter”, ocultando sus rostros y emociones. En abril 2024 nos visitó la Lic. Marian Rojas Estapé, psiquiatra española, quien, en sus libros, brinda herramientas para manejar el estrés y el placer instantáneo, lograr el bienestar emocional, la desintoxicación digital y la oxitocina (hormona del amor, empatía y abrazos). En los últimos meses, casualmente, he experimentado los generosos y beneficiosos efectos corporales y anímicos en la cultura del abrazo, afectos y besos. Me he reencontrado con viejas amistades y parientes que no veía desde hacía mucho tiempo, generando alegrías y emociones compartidas. Pero, lo más llamativo y, diría, hasta inaceptable, fue que, la mayoría de esas muestras de afecto (cariños, besos y abrazos) se manifestaron en los tramos finales del “tren bala de la vida” de parientes y amistades. Creo que, sin olvidar las pérdidas dolorosas, todavía, estamos a tiempo de reflotar nuestras relaciones humanas. Entre los consejos de la Lic. Rojas Estapé se destacan: 1) abrazar ocho segundos, ocho veces al día eleva la oxitocina, baja el estrés y eleva el bienestar; 2) desintoxicarnos del cortisol y del placer instantáneo; 3) pensamientos positivos; 4) abrir el corazón a las personas “vitamina” y desechar las tóxicas. Conclusión: la terapia del “abrazo diario” (sólo un minuto) es invalorable para nuestro bienestar y nos puede salvar la vida.