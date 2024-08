La verdad de la belleza

No son pocos los que piensan que la belleza es una puerta para descubrir a Dios; por así decir, la belleza abre nuestro espíritu a algo que está más allá de la naturaleza, de las obras de artes o de las acciones humanas que admiramos y nos emocionan. Esto es así porque la belleza —como advertía Yuriko Saito— en parte está en nuestro corazón, en nuestra mirada. Quizá por eso hacen falta años y experiencia de la vida para valorarla. Agustín de Hipona, ya maduro, escribe en sus Confesiones: «Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y allí te buscaba» (Lib. X, cap. XXVII). A mí me ha pasado quizá lo mismo, pues solo en estos últimos años he comenzado a buscar de manera consciente la belleza. No me basta con la verdad, necesito también la belleza. Como decía la experta japonesa: «La belleza es una luz que hace que la vida merezca la pena».