¿Qué tengo que hacer cuando mi hijo no crece acorde a su edad?

Hace poco más de 25 años, Inés Castellano comenzó a sentir que algo no andaba bien con una de sus hijas. Empezó a notar que una de ellas no crecía al ritmo de sus hermanas, y se preocupó. Pero todo cambió con un llamado de atención: “un día las subí a una mesa para bajarles el ruedo a sus polleras; pero a ella le mentí. Y ahí empezó el andar por médicos. Un pediatra llegó a decirme ‘señora, por favor, no se preocupe más. Con la altura de sus padres, ¿qué tan alta espera que sea la nena?’. Ella no se dio por vencida y consiguió un diagnóstico: déficit en la hormona del crecimiento. “Cuando uno, como padre, tiene una corazonada, no hay que darse por vencido”, dice a LA GACETA.