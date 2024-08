Alberto denunció a Fabiola por filtrar los videos con Tamara Pettinato

Hoy habla la secretaria: el fiscal fijó una ronda de declaraciones

Para las 12.30 de hoy está previsto la declaración testimonial de María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández, en la causa por violencia de género generada a partir de una denuncia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente. Su declaración será clave, porque en su teléfono, secuestrado el 7 de marzo en el marco de la causa de corrupción de los seguros, se hallaron las fotos de Yañez golpeada. La ex primera dama confirmó ante la Justicia que ella le había contado a Cantero sobre la violencia que sufría, y que le mandó las fotos. Ahora la ex secretaria deberá ratificar si mantuvo esas conversaciones con Yañez o negarlas. Un par de horas antes declarará la periodista Alicia Barrios, quien tenía un vínculo con Yañez. Además, el fiscal Ramiro González programaró la declaración testimonial del ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, Federico Saavedra, para el 5 del mes que viene. Por el contrario, aún no puso fecha para el testimonio de Sofía Pacchi, la ex amiga de Yáñez, porque acaba de ser mamá y se encuentra en reposo. Saavedra era el médico de confianza de Fernández. Su testimonio, por ahora como testigo, será importante para el futuro de la investigación judicial, aunque los registros oficiales de la Quinta de Olivos no lo ubicarían en el lugar de los hechos en las fechas investigadas.